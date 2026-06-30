L’Anderlecht nelle ultime ore avrebbe presentato un’offerta per Njie, rifiutata dal Toro

Nelle ultime ore il nome di Alieu Njie, attaccante del Torino è al centro del mercato, con l’Anderlecht che ha fatto un primo tentativo per il classe 2005. Si dice che l’offerta sia stata di 9 milioni, bonus compresi, rispedita subito al mittente dal Toro. I granata al momento non sembrano intenzionati a lasciar partire il giovane attaccante, considerato uno dei giovani con più qualità in rosa.

L’interesse verso Njie

In questo inizio sessione di mercato Njie è stato fin da subito seguito da diversi club, tra cui vi era stato anche il Lecce. Nessuno club però era arrivato ad un’offerta concreta, fino a questa mattina, con i 9 milioni offerti dall’Anderlecht. Questa offerta dimostra come il giovane attaccante sia oggetto di interesse di diverse società, nonostante lo scarso impiego nelle ultime stagioni. Di fronte a questa offerta, il Torino ha rifiutato, scegliendo di puntare sul suo giovane. I granata, vista la giovane età e la l’ampio margine di crescita, sperano di riuscire a ritagliare a Njie uno spazio sempre maggiore, anche grazie al nuovo allenatore.

La scorsa stagione

Il Toro sembra interessato ancora a puntare su Njie, nonostante quest’anno non abbia fatto il salto in avanti sperato. A limitare il numero 92 granata, sono stati lo scarso impiego, soprattutto con Baroni, ma anche i continui acciacchi fisici che lo hanno fermato diverse volte. Le qualità del ragazzo, tuttavia ci sono, lo dimostrano il gol contro il Verona, gli strappi in campo aperto, il dribbling, punti di forza del talentino granata. Il finale di stagione è stato convincente e ora è il momento di fare il salto di qualità, cominciando fin da subito con il piede giusto, per convincere mister Abate di meritare più spazio.