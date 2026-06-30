Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Con l’inizio ufficiale del calciomercato tutte le squadre di Serie A avranno ora la possibilità di ufficializzare eventuali trasferimenti ed entrare nel vivo delle possibili trattative.

Il Parma non ha perso tempo in questo secondo giorno di mercato. Nella giornata di oggi è infatti arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Daffara dalla Juventus. Il portiere classe 2004 si trasferisce in gialloblù per circa 6 milioni di euro più bonus e rappresenterà una giovane e valida alternativa a Suzuki tra i pali. Si muove anche il Genoa, vicino a mettere a segno il primo colpo della propria estate. Il club rossoblù è infatti pronto ad accogliere Franz-Ethan Meichtry, centrocampista svizzero di 21 anni, in arrivo per circa 3,5 milioni di euro più bonus.

L’Inter alleggerisce l’organico

Arrivati oggi al 30 giugno 2026, numerosi calciatori di Serie A hanno ufficialmente concluso il proprio contratto con i rispettivi club. Tra questi, l’Inter è la società ad aver salutato importanti giocatori della storia recente: Sommer, De Vrij, Darmian e Acerbi sono tutti giocatori che hanno salutato a parametro zero e che hanno liberato circa 20 milioni dal bilancio della società nerazzurra. La Fiorentina dall’altra parte, come le squadre citate precedentemente si prepara ad ufficializzare l’arrivo di un nuovo giocatore. Il rinforzo è il difensore brasiliano classe 2005 Viery, prelevato dal Grêmio. Il club è riuscito a superare la concorrenza grazie a un’offerta da 15 milioni di euro di parte fissa, a cui potranno aggiungersi altri 2 milioni legati ai bonus.

Il Milan torna sul mercato

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Goncalo Ramos, il Milan è pronto a tornare protagonista sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. Su richiesta del tecnico, la dirigenza è al lavoro per regalargli un nuovo difensore centrale e avrebbe individuato in Goncalo Inácio, attualmente allo Sporting CP, uno dei principali obiettivi. Il difensore portoghese rappresenta un profilo particolarmente gradito anche perché conosce già le idee di gioco dell’allenatore, avendolo avuto come tecnico ai tempi dello Sporting.