Il centrocampista del Partizan è uno dei profili che sta prendendo quota in Serie A: inizia la concorrenza per il Torino

Con il via del calciomercato il Torino può ora entrare ufficialmente nel vivo dell’azione tentando di inserire nuovi giocatori di qualità all’interno della rosa.

Negli ultimi anni, la società ha abituato i tifosi a trattative spesso lunghe e condotte al ribasso, alla ricerca dell’occasione giusta per chiudere gli affari. Attendere troppo, però, potrebbe non rivelarsi la scelta migliore, soprattutto considerando che l’interesse per alcuni profili rischia di attirare l’attenzione di più club, alimentando così una possibile concorrenza. È il caso di Ugresic, centrocampista del Partizan, seguito con attenzione nelle ultime settimane dal direttore sportivo Petrachi. Il giocatore potrebbe ora finire al centro di una contesa tra diverse squadre di Serie A.

Il Bologna punta su Ugresic

Non avendo ancora trovato il giusto accordo per inserire nuovi profili all’interno della rosa, il Bologna sembra aver iniziato ad ampliare i propri orizzonti, aprendo alla possibilità di trattare con altri club per individuare i giocatori più adatti a rinforzare l’organico. Per questo motivo, il club emiliano si sarebbe inserito tra le società interessate a Ugresic, centrocampista che intravede ora la possibilità di misurarsi in un campionato importante come la Serie A, all’interno di una squadra che negli ultimi anni ha mostrato ambizioni crescenti. Al momento, Bologna e Torino restano le principali pretendenti, ma con l’evolversi delle trattative il futuro del giocatore potrà essere definito con maggiore chiarezza.

Un trasferimento che parte in salita

Trattandosi di un giovane prospetto classe 2006, ottenere Ugresic dal Partizan non sarà semplice per i club interessati. La società detentrice del suo cartellino, infatti, valuta il centrocampista come un giocatore di grande prospettiva e di valore: nel contratto è presente una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Per questo motivo, assicurarselo senza un investimento importante rappresenta una strada tutt’altro che semplice e difficilmente percorribile.