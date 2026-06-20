Sul calciatore serbo del Partizan, che piace ai granata per il centrocampo, è attiva una clausola rescissoria

Continua la ricerca del direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, per un nuovo centrocampista che possa colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Prati, che ha fatto ritorno a Cagliari. Oltre al nome gettonatissimo di Amatucci resta in voga anche quello di Ognjen Ugresic, calciatore serbo classe 2006 del Partizan. Petrachi ha da tempo messo gli occhi su di lui e lo reputa un’opzione interessante per aggiungere qualità al centrocampo granata in vista della prossima stagione 2026/27. Il direttore salentino ha abituato a colpi importanti anche con l’acquisto di giocatori giovani e meno noti al calcio italiano; Ugresic potrebbe rivelarsi come uno di quelli.

La clausola di Ugresic

Su Ugresic è attiva una clausola rescissoria, la quale, se pagata, permetterebbe di oltrepassare lo step di trattativa con il club serbo, passando direttamente al dialogo vero e proprio con l’entourage del giocatore. Il valore di questa clausola è di 15 milioni di euro: una cifra non distante dai 10 milioni richiesti dal Partizan, ma assai onerosa. Una cifra che potrebbe però rispecchiare il valore potenziale futuro del calciatore, che può vantarsi di essere uno dei giovani di maggior talento e prospettiva della Serbia, con già alcune presenze con la maglia della nazionale Under 21 e di quella maggiore.

C’è concorrenza dall’Olanda

Su Ugresic avevano messo gli occhi già diverse squadra, anche italiane, nella finestra di mercato invernale: Fiorentina, Udinese e non solo. Adesso queste squadre sembrano essersi defilate dalla pista Ugresic, ma in compenso è subentrato di gran carriera il Feyenoord. I Rotterdammers sono interessati al serbo per rinforzare il proprio centrocampo, con un giocatore di talento, ma anche dalle aspettative future. Sicuramente sulla carta il Feyenoord rappresenta una meta di livello superiore alla piazza granata, che però potrebbe essere un palcoscenico privo di pressioni europee e adatto alla crescita graduale di un giocatore così giovane come Ugresic.