Il Torino continua a cercare dei nomi per la fascia, visto che le alternative a Pedersen e Cacciamani non convincono

Il Torino continua a muoversi sul mercato, con i granata che hanno messo gli occhi su Mendy, centrocampista del Trabzonspor, in scadenza prossima estate. Petrachi però, osserva anche la situazione per quanto riguarda gli esterni, con i granata che avrebbero bisogno di innesti per essere coperti su entrambe le fasce. Cacciamani da un lato e Pedersen dall’altro al momento sono le uniche certezze in casa Toro, con entrambi che, a meno di innesti di livello, giocheranno nell’undici di Abate.

Muro per Cacciamani e idea Njie

Nonostante Cacciamani sia seguito dalla Roma, che vorrebbe il talento dei granata, il Torino è pronto a fare muro, per dare al ragazzo la possibilità di giocare la sua prima stagione in Serie A, trovando spazio e continuando il suo percorso di crescita, soprattutto grazie all’intesa con Abate. Se il Torino dovesse decidere di non agire sul mercato, non è del tutto da escludere che Abate, per rinforzare le fasce, possa abbassare Njie a esterno. Questa soluzione appare remota, anche se il tecnico granata l’aveva già provata durante il ritiro a Pinzolo, con il classe 2005 che aveva dimostrando la sua voglia di giocare, anche a costo di non essere schierato nel suo ruolo naturale. Ovviamente erano emersi i limiti in fase difensiva dello svedese, anche se, nel complesso Njie non aveva offerto una prestazione negativa.

Le alternative non convincono

Per quanto riguarda le alternative a Cacciamani e Pedersen, il Torino ha attualmente in rosa Aboukhlal e Dembélé, anche se nessuno dei due sembra convincere del tutto i granata. Aboukhlal, acquistato a titolo definitivo dal Tolosa nella scorsa estate, non ha mai convinto del tutto la società. Nella scorsa stagione infatti il marocchino non trovato molto spazio e, nelle partite in cui è stato schierato, ha lasciato spesso a desiderare, mostrando solo a tratti le sue abilità offensive. Dembele invece, nonostante il gol vittoria con il Burnley, non sembra essere ancora pronto per la Serie A, con il Mantova che resta alla porta. Nella scorsa stagione, l’esterno granata, dopo i primi sei mesi a Torino, a gennaio era stato mandato in prestito al Mantova, dove si era riscattato, trovando spazio sia come quinto di centrocampo, sia come braccetto nelle difesa a tre.