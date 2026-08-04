Il portiere brasiliano è prossimo al rientro in Europa con il Leeds, si avvicina la possibile partenza per Torino

Una telenovela che sembra non voler finire mai quella che vede come protagonisti Lucas Perri e il Torino: il portoghese è pronto a trasferirsi in granata e l’accordo c’è sia tra i due club che con l’entourage del giocatore, tuttavia l’operazione non si è ancora chiusa, il tutto per molteplici motivazioni. In primis la mancata ufficialità dell’arrivo di Trafford al Leeds United, per sostituire proprio l’estremo difensore sudamericano.

Il ritorno dalla tournée può sbloccare la situazione

Il Leeds United ha terminato ieri la propria tournée in America, conclusa per altro con una bella vittoria per 2-4 contro il Liverpool. Ora che la trasferta continentale è terminata i britannici torneranno in Europa e con loro anche lo stesso Perri, che sarà quindi più comodo a raggiungere l’Italia non appena permesso dal club di appartenenza. Inoltre, il ritorno in Inghilterra potrebbe essere decisivo per sbloccare l’arrivo di Trafford dal Manchester City e permettere quindi di dare il via libera al brasiliano per il trasferimento al Torino.

Le possibili gerarchie

L’arrivo di Perri è ormai in fase di definizione, ma si attende ancora lo svolgimento delle visite mediche e soprattutto l’ufficialità, tuttavia c’è da chiedersi come potrebbero delinearsi le future gerarchie tra i pali. Durante la passata stagione lo scarso rendimento di Israel ha dimostrato come ogni gerarchia può sempre essere sovvertita, ma nonostante ciò c’è fiducia che il brasiliano, una volta arrivato possa diventare un titolare fisso del Torino. Si apre quindi un triplice ballottaggio per il ruolo di vice e quello di terzo portiere. Mascardi sembrerebbe propenso a rimanere a Torino come secondo, battendo probabilmente la concorrenza di un Paleari che è recentemente stato accostato alla Sampdoria, anche se per il momento resta un’indiscrezione senza conferme. Infine c’è Siviero, che potrebbe partire in prestito dopo una stagione come terzo portiere che non l’ha mai visto scendere in campo.