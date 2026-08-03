L’agente del lituano ha confermato l’interesse degli scozzesi, ma ancora nessun’offerta gli è stata recapitata

Dmitry Vinokurov, l’agente di Gvidas Gineitis, ha fatto chiarezza sulla posizione del calciatore lituano in merito alle ultime voci di mercato che lo accosterebbero al Celtic, tutto è avvenuto sul portale Celts Are Here. Si parlava di un’offerta del Celtic da 7.5 milioni di euro, che avrebbe visto i granata rilanciare a 15 milioni in risposta agli scozzesi.

Le parole dell’agente

Di seguito le parole dell’agente di Gineits: “Alcuni rappresentanti del Celtic mi hanno contattato, ma non ho ancora ricevuto alcuna offerta. Apprezzo il loro impegno e sono pronto a collaborare, ma devo anche continuare a lavorare su altre opzioni per Gvidas. Non è vero che c’è già stata un’offerta. Gvidas apprezza l’interesse di un club così importante e sarebbe pronto a valutare l’eventuale offerta”.

In conclusione è confermato l’interesse del Celtic, che però non ha ancora formalizzato alcun’offerta per il calciatore classe 2004. Il mese di Agosto potrebbe essere decisivo in quest’ottica, con il Torino che cercherà sicuramente di monetizzare quanto più possibile per limitare le cessioni.