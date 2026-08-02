Il portiere del Leeds è pronto a trasferirsi al Torino, ma non partirà fino a che il club inglese non ufficializzerà l’arrivo del sostituto

Una settimana di calciomercato caldissima in casa Torino quella che volge alla sua conclusione quest’oggi. Ben 3 i nuovi acquisti messi appunto dalla società granata in questi ultimi giorni. nella giornata di mercoledì sono stati ufficializzati i trasferimenti in granata di Comuzzo – difensore che arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina – e Comert, che arriva a parametro zero firmando un contratto fino al 2028. Nella giornata di venerdì è poi stato annunciato l’arrivo a titolo definitivo di Kian Fitz-Jim, centrocampista olandese che arriva dall’Ajax. Ora al Torino serve necessariamente chiudere per un portiere, ma la decisione non spetta più ai granata.

Perri pronto a viaggiare

Il portiere Petrachi l’ha già trovato da tempo e in settimana ha anche ultimato i dettagli per la trattativa che lo porterebbe a vestirsi di granata: si tratta di Lucas Perri. Il portiere brasiliano è di proprietà del Leeds United, formazione di inglese che milita in Premier League. Il classe ’97 ha già un accordo con il Toro, così come l’accordo è già andato in porto anche tra i due club, ma il Leeds non ha ancora accordato a Perri il permesso di viaggiare direzione Torino per lo svolgimento delle visite mediche e la successiva firma del contratto. A bloccare il trasferimento dell’estremo difensore è la mancanza dell’ufficialità dell’arrivo di Trafford, portiere del Manchester City che dovrebbe trasferirsi proprio al Leeds per sostituire il brasiliano in partenza.

Operazione pronta a concludersi

Tuttavia, la situazione è talmente in bilico che la notizia della partenza di Perri verso l’Italia potrebbe arrivare in qualsiasi momento, ciò significherebbe che il Leeds avrebbe definito l’operazione Trafford e liberato il trasferimento del sudamericano. Intanto, il Torino si appresta quest’oggi a sfidare il Burnley alle ore 16.00, con la coppia Mascardi e Paleari che andrà ancora una volta ad alternarsi tra i pali della porta granata.