Ecco quali sono le principali trattative di calciomercato delle ultime 24 ore che hanno coinvolto i club di Serie A

Con il calciomercato pronto ad entrare nel suo periodo conclusivo ed infuocato, continuano le trattative delle squadre di Serie A, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista dell’avvio del campionato previsto per fine agosto.

Il Como prepara l’ennesimo colpo di livello per rafforzare la squadra in vista della prima e storica partecipazione dei lariani alla Champions League: questa volta è Trevoh Chalobah il profilo puntato dalla squadra di Fabregas. Per il difensore del Chelsea il Como ha offerto 28 milioni di euro più bonus, ma sarebbe pronto ad accontentare la richiesta dei Blues per arrivare a 30 milioni. Il classe ’99 è quindi pronto a raggiungere il suo nuovo club e nel frattempo i comaschi sono in chiusura anche per l’acquisto di Yan Couto del BVB, che andrà ad aumentare le energie e le opzioni sulle fasce.

Roma e Napoli

Intanto, nella capitale, sponda giallorossa, c’è concitazione sia per via dell’arrivo in città di Konstantinos Koulierakis, difensore greco classe 2003 che arriva dal Wolfsburg per una cifra di 17 milioni di euro più 1.5 di bonus più il 20% sulla futura rivendita, sia per le voci che accosterebbero alla Roma il nome di Givairo Read, terzino olandese del Feyenoord classe 2006 di grandissima prospettiva: la proprietà giallorossa sarebbe pronta ad offrire fino a circa 25 milioni di euro per lui. Il Napoli è invece ancora impegnato nella ricerca di un difensore che possa sostituire l’infortunato Alessandro Buongiorno e il possibile partente Gutierrez, il nome che sembrerebbe essere il papabile candidato al trasferimento arriva dalla Juventus ed è Federico Gatti, giocatore che Allegri conosce grazie al suo passato in bianconero. La Juventus sembrerebbe essere disposta a cederlo con la formula già concordata del prestito con obbligo di riscatto.

Venezia, Fiorentina, Genoa e non solo…tutti in cerca di rinforzi

Se c’è una squadra che sta vivendo alcune delle giornate più calde della propria sessione di calciomercato estivo è sicuramente il Venezia: gli arancioverdi hanno completato anche l’assalto a Halhal del Mechelen, per il quale il Venezia spenderà circa 5 milioni di euro più bonus, con il difensore marocchino che è già arrivato in Italia per completare le procedure di trasferimento. La Fiorentina, invece, attende con ansia la decisione di Franco Mastantuono, che deve ancora scegliere la sua prossima destinazione (stuzzicato da un possibile ritorno in Argentina). Per quanto riguarda il Genoa, oltre al già ufficializzato Mitaj, un altro nome dell’Al-Ittihad stuzzica, ovvero l’attaccante classe 2006 George Ilenikhena, ex Monaco. Infine, il Lecce ha preso dal Paris FC Willem Geubbels, attaccante francese classe 2001.