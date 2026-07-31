Ecco quali sono le principali trattativa di mercato delle squadre di Serie A, in vista della prossima stagione

Con il calciomercato pronto ad entrare nel suo periodo conclusivo ed infuocato, continuano le trattative delle squadre di Serie A, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista dell’avvio del campionato previsto per fine agosto.

Tra le neopromosse si cercano gli ultimi rinforzi per la costruzione di squadre pronte a lottare per il mantenimento di categoria: il Venezia ha infatti quasi chiuso la trattativa con la Fiorentina per l’acquisto di Simon Sohm, reduce da un’ottima stagione con le maglie della stessa Fiorentina e del Bologna. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro sul quale andranno limati gli ultimi dettagli nel fine settimana. Inoltre, si attende solo più l’ufficialità dell’arrivo di Matìas Moreno proprio sulla tratta Firenze-Venezia. Sempre per la difesa, i veneti puntano a Redouane Halhal, difensore del Mechelen, per il quale gli arancioverdi hanno offerto 5 milioni di euro. Il classe 2003, presente anche al Mondiale con il Marocco, potrebbe essere l’innesto giusto per rafforzare il reparto difensivo.

Frosinone e Genoa

Tra le nuove arrivate nella massima serie vi è anche il Frosinone, che è alla ricerca di nuovi elementi per il proprio attacco. Sulla lista dei candidati a un posto nella rosa dei ciociari c’è Jay Enem, giocatore classe 2003 dello Stella Rossa di Belgrado. La formazione serba chiede circa 8 milioni di euro, con il calciatore che conosce per altro il calcio italiano, avendo già giocato nel Venezia. Intanto, il Genoa si prepara a chiudere il colpo Mario Mitaj dell’Al-Ittihad, il calciatore classe 2003 è già arrivato in città ed è pronto ad aggregarsi alla squadra di De Rossi nel ruolo di terzino.

Gutierrez guarda alla Bundesliga, mentre il Bologna cede Ravaglia

Il Napoli cerca rinforzi in difesa dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, ma il destino potrebbe giocare un brutto scherzo ai partenopei, che rischierebbero di perdere un ulteriore difensore, ovvero Miguel Gutierrez. Il calciatore del Napoli è stato attenzionato dal Bayer Leverkusen, che sarebbe disposto a offrire ben 25 milioni di euro per lo spagnolo, per il quale il Napoli ne chiede però 30. Il Bologna ha invece ultimato l’operazione in uscita che ha riguardato Federico Ravaglia, ufficialmente trasferitosi al Watford a titolo definitivo, con opzione di riacquisto per il club rossoblù. L’operazione ha preso una forte accelerata dopo che il Torino ha mollato la pista che conduceva al portiere classe ’99.