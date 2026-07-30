Ecco quali sono le principali trattative di calciomercato delle squadre di Serie A di oggi, mercoledì 30 luglio 2026

Il mercato avanza e con il passare dei giorni aumentano le trattative che vedono coinvolte le squadre di Serie A, che vogliono rafforzarsi in vista della prossima stagione. A Milano oggi è il giorno di John Stones, con il difensore ex Manchester City che è arrivato in città. Per lui visite mediche e poi la firma del contratto. Sempre il casa Inter, questa volta sul lato cessioni, con Akinsanmiro che lascerà l’Inter a titolo definitivo per unirsi al Monza.

Juventus e Roma attive sul mercato

La Juventus nella giornata di ieri ha chiuso per Randal Kolo Muani, dopo una trattativa che durava da diverso tempo, assicurandosi l’attaccante per la prossima stagione. Il francese arriva alla Juventus in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain. Sempre nella giornata di ieri la Juve ha chiuso anche per Alajbegovic, talento bosniaco, da tempo nel mirino dell’Atalanta, soffiato all’ultimo dai bianconeri. La Roma invece si muove in difesa, con Koulierakis difensore del Wolfsburg che è pronto a diventare un nuovo giocatore dei giallorossi. Primi contatti anche per la fascia, con Givairo Read, esterno destro del Feyenoord che piace ai giallorossi.

Sassuolo, Fiorentina e Milan

Il Sassuolo nelle ultime ore sta spingendo per chiudere con il Verona, con Kieron Bowie che si prepara a vestire il neroverde, venerdì le visite mediche. La Fiorentina invece ha chiuso per Valdepenas, difensore spagnolo in arrivo dal Real Madrid, che nella giornata di oggi dovrebbe svolgere le visite mediche. Nelle ultime ore invece sembra che la Fiorentina stia iniziando a muoversi per un altro giocatore dei blancos, Franco Mastantuono. Il giocatore piace molto in Italia, con Fiorentina, Roma e Milan che sembrano interessate, nonostante la grande concorrenza. Milan che, oltre a Mastantuono guarda anche altri nomi, con Soule della Roma che è stato proposto ai rossoneri, mentre nelle ultime ore è circolato il nome di Ethan Nwaneri dell’Arsenal.