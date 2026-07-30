Dopo l’acquisto dei nuovi difensori e l’arrivo del nuovo centrocampista, Petrachi aspetta il momento giusto per chiudere il colpo Perri

Il Torino è in un periodo molto produttivo di calciomercato, nella giornata di ieri sono arrivate le ufficialità dell’acquisto di Comert e del prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina di Pietro Comuzo, entrambi pronti a dare una mano nel reparto difensivo del nuovo Toro di Ignazio Abate. Sempre nelle ultime 24 vi è stato un nuovo colpo pronto ad essere ufficializzato, ovvero l’acquisto a centrocampo del classe 2003 Kian Fitz-Jim dall’Ajax. In questo momento il mercato del Toro è ben avviato, ma tra gli innesti ancora da fare c’è una pedina fondamentale che ancora manca all’appello.

È l’ora del portiere

Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per un nuovo colpo da parte del direttore salentino, quello che i tifosi aspettano dall’inizio della sessione estiva di calciomercato: il portiere. Nonostante l’arrivo di Mascardi come riserva, su cui sicuramente ci sono grandi prospettive di crescita, Petrachi non ha mai nascosto di voler regalare ad Abate un nuovo estremo difensore che possa svolgere il ruolo di titolare. Dopo le piste Gill, Ravaglia e Livakovic, tutte sfumate, la scelta è ricaduta su Lucas Perri.

Perri sarà il nuovo portiere

È ormai quasi certo l’acquisto del portiere brasiliano in forza a Leeds United, ma a bloccare il trasferimento di Perri è la mancata ufficialità del passaggio di Trafford dal Manchester City proprio al Leeds, con il portiere inglese che andrà a sostituire il partente classe 1997. Non appena si ufficializzerà il passaggio tra cityzens e Leeds Perri sarà pronto a trasferirsi al Torino, svolgere le visite mediche, firmare il contratto e iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Petrachi crede fortemente nell’ex Lione, che vuole rilanciarsi in un nuovo campionato, il Torino può essere la piazza giusta per lui.