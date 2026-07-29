Il Torino a pronto ad accogliere il suo nuovo centrocampista: Kian Fitz-Jim, l’olandese è atteso a Torino in giornata
Il Torino continua a muoversi sul mercato, pizzando un altro colpo in prospettiva: i granata hanno chiuso per Kian Fitz-Jim, centrocampista olandese. Il giocatore, classe 2003 arriva dall’Ajax. L’operazione è stata chiusa, i granata pagheranno 2,5 milioni all’Ajax, che si riserverà anche il 5% sulla futura rivendita. Fitz-Jim è atteso oggi a Torino, dove svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto, che dovrebbe essere un triennale, con opzione sul quarto anno, dunque fino al 2030.
Prende forma il nuovo Torino
Dopo aver chiuso i due centrali, Comuzzo e Comert, il Torino non ha perso tempo, cercando rinforzi per il centrocampo. La scelta di Petrachi è ricaduta su Fitz-Jim, classe 2003 che nelle ultime stagione è cresciuto, nonostante l’ultima annata non sia stata particolarmente entusiasmante. Ora è pronto per lui un nuovo capitolo della sua carriera: il Torino. Il giocatore è atteso in giornata a Torino. Il nuovo Toro inizia a prendere forma, con Petrachi che sta lavorando per dare ad Abate la miglior rosa possibile su cui lavorare.
bene vedremo come se la cava in Italia SFT
Viene solo per te. Da quando si è sparsa la voce che stai cercando giovani stalloni,si sono messi in marcia dall’ Olanda centinaia di Fuxia. Questo è solo il primo. Intanto accontentati del fantino,poi arriveranno i baio.
Anch’io mi sono permesso di guardare qualche video su YouTube. È certamente poco indicativo, però non ci vedo il suo fisico leggero a reggere la mediana. Figuriamoci in serie A
Che dire, benvenuto. Speriamo si veda un po’ di calcio palla a terra
Qualsiasi allenatore, dopo aver visto Casadei, Gineitis e ilic insieme , pensa” ma dove volete andare?”