Con l’arrivo dei due difensori e la trattativa avanzata per il centrocampista Kian Fitz-jim, è tempo di intervenire sulle fasce
Fatta la difesa, che ancora necessiterebbe di un mancino, e il centrocampo (in fase di completamento) è tempo per la dirigenza granata di intervenire anche sulle fasce dove l’affluenza è bassa. Infatti, con il ritorno dalle vacanze di Pedersen, gli esterni di ruolo sono solo 3 considerando che Biraghi viene utilizzato come terzo di difesa: il norvegese, Cacciamani e Aboukhlal. Un numero di esterni altamente insufficiente per quello che è il modulo adottato da Abate e l’importanza degli esterni. Oltretutto, solo 2 di questi sono esterni naturali poiché Aboukhlal nasce come esterno d’attacco.
Torino, è emergenza sulle corsie esterne
Con il mancato riscatto di Obrador, con cui sembrano essere interrotti i dialoghi, e l’addio di Lazaro, il Torino è in carenza di esterni a centrocampo. Tanto che, durante le amichevoli di Pinzolo, in attesa del ritorno di Pedersen, Abate ha dovuto utilizzare diversi giovani tra cui Kugjela, Dembelè e Bianay Balcot, adattando a tale ruolo anche qualche esterno d’attacco come Njie e Aboukhlal. Una situazione che necessita di interventi mirati ed efficaci.
Cacciamani, la novità
Tuttavia, la luce in fondo al tunnel c’è e si chiama Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 del Torino appena rientrato dal prestito in B alla Juve Stabia. Il talento italiano ha dato prova del suo estro e delle sue qualità offensive fin dall’allenamento a porte aperte dello scorso 10 luglio, con diversi incursioni e dribbling. Anche durante il ritiro di Pinzolo non ha deluso le aspettative, dimostrandosi uno delle poche note liete di questo nuovo Torino. Dunque, dopo l’ottima stagione in B e la convocazione in nazionale maggiore, al talento granata lo attende una stagione importante per la sua carriera.
Quelli che arrivano mi sembrano meno buoni dei vecchi e, non essendo di proprietà, anche meno motivati. Dobbiamo sperare nel pieno recupero di Zapata e nell’esplosione di Cacciamani e Casadei, sperando che Simeone e Vlasic replichino. Mah…
Aspettando l’ufficialita’ di comuzzo e comert, manca sempre(parlo di titolari) un portiere, un difensore mancino, e un mediano. Poi si passa ai rincalzi, ovvero un altro difensore mancino, due terzini (uno a destra e uno sinistra) e almeno un uomo a centrocampo. In chiusura via Biraghi, Ilic, il maruega e… Leggi il resto »