L’attaccante di proprietà del Torino, attualmente in forza allo Juve Stabia, è stato convocato da Baldini in Nazionale

Alessio Cacciamani, talento classe 2007 di proprietà del Torino, si è reso protagonista di un’ottima stagione in serie B allo Juve Stabia tanto da attirare l’attenzione della Nazionale. Il giovane attaccante era stato inizialmente convocato per lo stage in Under 19 come i Primavera Pellini e Acquah, ma poi la scelta di Silvio Baldini di chiamarlo e di premiarlo con la convocazione in Nazionale. Tuttavia, l’attuale allenatore dell’Italia aveva già convocato il giocatore in U21 che, ora, ha la chance di vivere questa nuova esperienza.

Il giocatore è atteso questa mattina a Coverciano per aggregarsi alla nazionale maggiore, che partirà per la Grecia dove domenica sarà impegnata nella seconda sfida amichevole contro la nazionale Greca. Si chiude, dunque, una stagione fantastica per Cacciamani che, dopo l’esordio in prima squadra granata, la stagione da protagonista in B e la convocazione in Under 21 ecco la ciliegina della Nazionale.