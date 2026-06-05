Prima della convocazione di Alessio Cacciamani, l’ultima chiamata di un granata in Nazionale risale a giugno 2025

La convocazione in Nazionale di Alessio Cacciamani rappresenta un dato molto importante per il Torino, che non vedeva almeno un proprio giocatore in azzurro dal 9 giugno 2025. Infatti, gli ultimi granata a figurare nella lista dei convocati dell’Italia furono Samuele Ricci e Cesare Casadei: il primo si trasferirà successivamente al Milan ritrovando la maglia azzurra a novembre, mentre il secondo rimarrà in granata perdendo progressivamente la Nazionale. Da allora nessun altro giocatore granata ha vestito la maglia azzurra prima di Cacciamani, confermando le difficoltà della società di sfornare talenti italiani.

L’ultima volta con almeno 1 giocatore granata in azzurro

L’ultima gara in cui almeno 1 giocatore figurava tra i convocati della Nazionale e quella disputata tra Italia e Moldavia il 9 giugno 2025, vinta dagli azzurri 2-0. In quell’occasione Ricci, allora ancora un giocatore granata, figurò nell’11 titolare scelto dall’ex tecnico Spalletti mentre Casadei osservò dalla panchina. In particolare, quella sfida vide qualche volto granata anche sulla sponda moldava tra cui Sergio Perciun, attuale giocatore della Primavera del Torino e Vitalie Damascan, attaccante che figurò nel Torino U19 e in prima squadra durante la stagione 2018/2019.

Per 3 anni il Torino è sempre stato rappresentato in nazionale da almeno 1 giocatore

Prima dello scorso giugno, il Torino, per 3 anni di fila, era sempre stato rappresentato da almeno un giocatore in Nazionale. Infatti, oltre a Ricci e Casadei, tra il 2022 e il 2025 ci sono stati Izzo, Sirigu, Pobega, Buongiorno e Bellanova. Tanti nomi che rappresentano solo un ricordo per il Torino che non è più rappresentato massivamente nella Nazionale maggiore italiana. Dunque, la convocazione di Cacciamani può rappresentare un punto di svolta per la società, oltre che per il ragazzo.