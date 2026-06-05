Il pagellone di fine stagione dei giocatori del Torino: Cesare Casadei non sempre ha giocato dall’inizio ma tanti gol per lui

Tempo del consueto pagellone in casa Toro, con la stagione 2025/2026 che si è chiusa da poco. Tocca adesso al centrocampista italiano classe 2003 Cesare Casadei. Il numero 22 granata tra Baroni e D’Aversa non è mai stato un titolare fisso, tra alti e bassi. Ma comunque ha fatto una buona stagione considerando le 7 reti segnate tra Serie A e Coppa Italia. Non ha conquistato la Nazionale, che poi comunque non si è qualificata al Mondiale, ma si è messo in mostra. In Serie A ha giocato poco più del 50% dei minuti a disposizione, il 58% per la precisione. Ciò nonostante è stato decisivo e si è capito che deve giocare il più possibile vicino alla porta avversaria.

Una stagione ricca di gol

In totale per lui in stagione 36 presenze, 33 in Serie A e 3 in Coppa Italia. In Coppa Italia 1 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. Gol decisivo in Torino-Pisa 1-0. Poi ha saltato Inter-Torino 2-1 per febbre a Monza. In Serie A invece 6 gol e 0 assist, con anche 5 cartellini gialli che gli hanno fatto saltare Atalanta-Torino 2-0. Solo 4 partite per 90 minuti in panchina: Torino-Cagliari 1-2, Genoa-Torino 3-0, Torino-Parma 4-1 e Torino-Sassuolo 2-1. Le altre, dall’inizio o da subentrato, le ha giocate tutte. I gol sono arrivati in Verona-Torino 0-3, Torino-Udinese 1-2, Fiorentina-Torino 2-2, Napoli-Torino 2-1 e Torino-Verona 2-1. Con D’Aversa ci ha messo un po’ a prendersi il suo spazio. Torino che dal Chelsea lo ha pagato 13 milioni di euro. All’epoca ne valeva circa 10 ma dopo questa stagione ne vale circa 15. Giovane e italiano: il Torino vuole ripartire da lui in vista della prossima stagione. Obiettivo trovare continuità e giocare di più. Le qualità per fare bene ci sono tutte, fondamentale sarà anche la mano del nuovo allenatore.

Presenze totali: 36

Gol: 7

Assist: 0



VOTO: 6.5