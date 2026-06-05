Ecco tutti i criteri per la compilazione del sorteggio del calendario di Serie A 2026/2027 che si terrà oggi alle 18:30

Oggi, venerdì 5 maggio 2026, verrà svelato il calendario della Serie A per la stagione 2026/2027 presso il teatro Regio di Parma alle 18:30. Tuttavia, la compilazione di tale calendario presenterà specifici criteri di compilazione che la Lega serie A ha prontamente comunicato.

I criteri di compilazione del calendario di serie A 2026/2027

Per ciò che concerne le finestre nazionali, a partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

Ci saranno differenze per quanto riguarda la sequenza delle gare nel girone di andata rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, che saranno dissimili.

Inoltre, a distanziare le gara di andata e di ritorno contro la medesima avversaria saranno un minimo di 8 giornate.

Pe quanto riguarda i turni infrasettimanali, questi avverranno durante le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio).

Come anticipato da Simonelli, tutti i derby verranno inoltre calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).

Per le partite tra squadre partecipanti alle coppe europee, le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.

Infine, è prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino.