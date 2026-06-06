Continua la settimana delle amichevoli internazionali, oggi in campo scenderanno tre giocatori di proprietà del Torino

La settimana dedicata agli impegni delle nazionali si avvia verso la conclusione, ma nella giornata di oggi, sabato 6 giugno, saranno tre i giocatori del Torino impegnati con le rispettive rappresentative.

Ad aprire il programma sarà Gineitis, che alle ore 15:00 scenderà in campo con la Lituania nella sfida contro la Lettonia. Successivamente, alle 19:45, sarà il turno di Maripán, atteso con il suo Cile nel match contro il Portogallo. A chiudere la giornata sarà invece Adams, che alle 22:00 guiderà l’attacco della Scozia nella sfida contro la Bolivia.