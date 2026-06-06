Il serbo è stato fortemente penalizzato da alcuni infortuni di lunga durata e quando è sceso in campo non ha mai brillato

Con il termine della stagione 2025/26 prosegue il nostro giudizio sui singoli giocatori che, nell’annata appena conclusa, hanno vestito la maglia granata del Torino. Oggi è il turno di Ivan Ilić. Per il centrocampista serbo una stagione totalmente anonima e da dimenticare, con poco spazio sul terreno di gioco e alcuni infortuni che hanno ancor più rallentato il numero 8 del Toro.

La sua stagione

Per Ilić una stagione priva di emozioni, caratterizzata dalle sole 8 presenze scadenti totalizzate in Serie A, con soltanto 415′ giocati in campionato, privi di assist e gol. Per Ilic un inizio tutto sommato discreto – anche pensando allo scarso minutaggio avuto anche nella passata annata – con 2 titolarità nelle prime 4 partite, contro Fiorentina e Atalanta, oltre a una mezz’ora scarsa di partita nella trasferta di Roma contro i giallorossi.

Tuttavia, in queste partite disputate il serbo non ha mai brillato, anzi…Il suo atteggiamento in campo, per gran parte della stagione, è sempre sembrato estremamente sufficiente e privo di grande concentrazione. Un seguente problema fisico lo ha portato a saltare la partita di Parma e a rimanere in panchina nei successivi 3 incontri, salvo ritornare in campo nelle successive 3 sfide, compreso il derby contro la Juventus. Dopo la stracittadina uno stop lunghissimo per via prima di un problema al ginocchio e in seguito di una brutta lombalgia. Ilic è tornato in campo, oltre che per un breve spezzone contro il Sassuolo, l’1 marzo contro la Lazio, in quella che è stata l’ultima partita della sua stagione.

Il futuro del serbo sembra essere lontano da Torino, potrebbe essere una delle cessioni dell’appena cominciato calciomercato estivo.

Presenze totali: 8

Assist: 0

Gol: 0

Voto: 4,5