Ecco quando e dove verrà disputata la prima amichevole stagionale del Torino in preparazione alla prossima stagione
Urbano Cairo, ai microfoni di Sportitalia, ha annunciato la prima amichevole estiva del Torino, che vedrà i granata affrontare l’Avellino nella quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello, manifestazione dedicata al padre del giornalista Michele Criscitiello. Il presidente aveva rilasciato delle dichiarazioni per commentare il primo appuntamento stagionale: “Tu verrai, come l’anno scorso, a riprendere in esclusiva il torneo dedicato ai miei genitori: ‘Mamma e Papà Cairo’ e poi il Torino, o l’8 e il 9, farà una partita contro l’Avellino nel torneo deidicato a tuo papà; quindi mi fa piacere fare questo scambio con te, veramente sono contento“.
L’appuntamento è fissato per l’8 agosto allo stadio Partenio di Avellino, con calcio d’inizio alle ore 20:30. La sfida rappresenterà uno dei primi impegni del precampionato del Torino e offrirà indicazioni importanti in vista dell’inizio della nuova stagione. I biglietti per assistere all’incontro sono già disponibili, con prezzi differenziati a seconda del settore scelto. Per i tifosi impossibilitati a raggiungere lo stadio, la gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia.
L’8 o il 9? Lo vorrei sapere di preciso in modo da non prendere impegni. Reda, potete informare gli utenti del forum, quando avrete notizie più dettagliate? Grazie.
Che banda di schifosi!!!
Come scritto in un altro articolo, era strafatto alla festa di Pastorello a Montecarlo. Grandi scambi di complimenti fra lui e i falsi ipocriti lecchini criscitiello e pedullà. Che dietro gliene hanno sempre dette di ogni…Uno schifo