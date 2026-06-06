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Ecco quando e dove verrà disputata la prima amichevole stagionale del Torino in preparazione alla prossima stagione

Urbano Cairo, ai microfoni di Sportitalia, ha annunciato la prima amichevole estiva del Torino, che vedrà i granata affrontare l’Avellino nella quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello, manifestazione dedicata al padre del giornalista Michele Criscitiello. Il presidente aveva rilasciato delle dichiarazioni per commentare il primo appuntamento stagionale: “Tu verrai, come l’anno scorso, a riprendere in esclusiva il torneo dedicato ai miei genitori: ‘Mamma e Papà Cairo’ e poi il Torino, o l’8 e il 9, farà una partita contro l’Avellino nel torneo deidicato a tuo papà; quindi mi fa piacere fare questo scambio con te, veramente sono contento“.

L’appuntamento è fissato per l’8 agosto allo stadio Partenio di Avellino, con calcio d’inizio alle ore 20:30. La sfida rappresenterà uno dei primi impegni del precampionato del Torino e offrirà indicazioni importanti in vista dell’inizio della nuova stagione. I biglietti per assistere all’incontro sono già disponibili, con prezzi differenziati a seconda del settore scelto. Per i tifosi impossibilitati a raggiungere lo stadio, la gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia.

Urbano Cairo,
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ultimo aggiornamento: 06-06-2026

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Berggreen
Berggreen
9 giorni fa

L’8 o il 9? Lo vorrei sapere di preciso in modo da non prendere impegni. Reda, potete informare gli utenti del forum, quando avrete notizie più dettagliate? Grazie.

Last edited 9 giorni fa by Berggreen
Andrea63
Andrea63
10 giorni fa

Che banda di schifosi!!!

Kawasaki77
Kawasaki77
10 giorni fa

Come scritto in un altro articolo, era strafatto alla festa di Pastorello a Montecarlo. Grandi scambi di complimenti fra lui e i falsi ipocriti lecchini criscitiello e pedullà. Che dietro gliene hanno sempre dette di ogni…Uno schifo

Last edited 10 giorni fa by Kawasaki77

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