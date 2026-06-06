La Lituania al termine di una lunga sfida in semifinale ha strappato il pass per disputare l’ultima gara delle competizione

Gvidas Gineitis è stato il primo dei giocatori del Torino impegnati oggi a concludere il proprio match internazionale. Il centrocampista granata ha infatti preso parte alla semifinale della Coppa Baltica, che ha visto la sua nazionale affrontare la Lettonia.

La sfida si è sbloccata con la rete di Kucys, ma Tonisevs ha riportato l’equilibrio permettendo agli avversari di agguantare il pareggio e portare l’incontro ai calci di rigore. Dal dischetto, la Lituania si è imposta per 5-4 al termine di una lunga serie. Tra i rigoristi figura anche Gineitis, che ha disputato l’intero incontro offrendo una prestazione di continuità mettendo a referto una rete. Con questo successo, la Lituania accede alla finale del torneo, dove affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Estonia e Faeroerne.