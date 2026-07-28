Le notizie di oggi, martedì 28 luglio 2026, di calciomercato in Serie A: Stones all’Inter, Diawara al Milan

Manca sempre meno all’inizio dell’ultimo mese di calciomercato e diverse trattative sono ancora in ballo. Fino al 1 di settembre, ore 20, c’è tempo per concludere e portare avanti trattative. Tutte le squadre in Serie A sono alla ricerca della giusta mossa, non solo in entrata ma anche in uscita. Ecco le notizie di mercato di oggi, domenica 26 luglio 2026.

Dopo diversi difficoltà incontrate dalla dirigenza dell’Inter nel regalare a Chivu il primo acquisto di questa sessione di calciomercato, è in dirittura d’arrivo il primo innesto difensivo: John Stones è pronto a vestire la maglia nerazzurra. Il difensore, rimasto svincolato dal Manchester City lo scorso 30 giugno, ha acconsentito il suo trasferimento in Italia dove percepirà un contratto biennale a 4 milioni di Euro a stagione.

Milan, visite mediche per Diawara. Sirene turche per Leao

Anche l’altra squadra di Milano si sta muovendo nel mercato e, dopo Gonzalo Ramos, Andrea Kostic, Guernier e Gila, ha chiuso un altro colpo. Si tratta di Sankhoun Diawara, difensore francese classe 2006, in arrivo del Troyes. Il calciatore è arrivato questa mattina a Milano per sostenere le visite mediche, firmare il contratto ed essere subito a disposizione di Amorim. Va a rinforzarsi, dunque, il reparto difensivo.

Per ciò che riguarda l’attacco, sono previsti colloqui con due importanti squadre turche: il Fenerbache e il Galatasaray. L’attaccante portoghese è al centro del calciomercato estivo rossonero e nei prossimi giorni si saprà di più.

Cagliari e Lazio

Il Cagliari è impegnato con la situazione legata a Sebastiano Esposito che nelle ultime ore ha attirato l’attenzione di diversi club di serie A. Tuttavia, la società sarda è vicina all’acquisto del difensore del Sudtirol Kofler, con il quale è previsto un incontro in questi giorni.

Per quanto riguarda la Lazio, sono giorni decisivi per l’affare di Noah Markmann, difensore classe 2007 del Nordjaelland. Sempre in difesa, va monitorata la situazione di Alessio Romagnoli che la società bianco celeste è intenzionata a tenere. Nei prossimi giorni si avranno ulteriori notizie.