Il difensore, prossimo al passaggio al Torino, ha salutato i tifosi del Valencia su Instagram: domani le visite mediche

Un saluto su Instagram, alla vigilia dell’arrivo a Torino. Eray Cömert ha voluto rivolgere un pensiero ai suoi ex tifosi. Da svincolato firmerà per il Toro. “È arrivato il momento di dirvi addio. È un saluto molto emozionante per me, perché questo club, questa città e la sua gente hanno occupato un posto davvero speciale nel mio cuore. Non è facile scrivere queste parole, perché è sempre rimasta una piccola speranza di poter continuare a vivere ancora tanti bei momenti insieme. Ma, purtroppo, anche questo fa parte del calcio: a volte bisogna prendere un’altra strada”.

Il giocatore ha salutato il club: “Voglio iniziare ringraziando il Valencia CF per l’opportunità. Il mio obiettivo è sempre stato avere successo al Valencia e diventare un giocatore importante per la squadra.

Proprio quando sembrava che tutto potesse ricominciare, e anche se entrambe le parti hanno cercato di fare in modo che accadesse, non è stato possibile. A volte il calcio è così e alcune cose semplicemente non sono destinate ad accadere”.

Il saluto ai tifosi

Un saluto lo ha rivolto anche a compagni e tifosi: “Ho sempre portato questo stemma con orgoglio e ho difeso questi colori con tutto quello che avevo. Potete credermi. Il mio obiettivo è sempre stato riportare il Valencia al posto che gli spetta: tra i migliori. Purtroppo durante il mio periodo qui non ci siamo riusciti, ma sono convinto che, con un tifo come il vostro alle spalle, arriverà il giorno in cui il club tornerà a vivere grandi momenti. Ho avuto bisogno dei primi mesi per adattarmi a un nuovo campionato e a questo club. Ho vissuto tanti alti e bassi durante la mia permanenza qui. Ho dovuto avere pazienza e aspettare la mia occasione, perché anche questo fa parte del calcio”.

“Lo scorso inverno ho avuto di nuovo l’opportunità di dimostrare a tutti ciò di cui sono davvero capace e di lottare fino in fondo per questo club e per questi tifosi. Voglio ringraziarvi di cuore, tifosi. Mi avete sempre sostenuto, sia nei momenti belli sia in quelli più difficili. Per questo vi sarò eternamente grato. Una cosa dovete averla ben chiara: da oggi in poi sarò sempre uno di voi. Avete conquistato un nuovo valencianista! Il Mestalla e questo club meritano solo il meglio. Vi voglio bene! Grazie e sempre Amunt Valencia!