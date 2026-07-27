Il difensore del Torino, Alessandro Dellavalle, è a un passo dal vestire la maglia del Padova nella prossima stagione

Dopo essere appena rientrato dal prestito al Modena in serie B, Alessandro Dellavalle si prepara a un altro (l’ennesimo) prestito. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Padova, squadra del campionato di serie B, a caccia un difensore per infoltire il reparto. Nelle ultime ore la trattativa ha subito un’accellerata e, dunque, il difensore classe 2004, sarà ceduto di nuovo in prestito in una serie minore.