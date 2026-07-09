Il Torino si muove anche in ottica Primavera e chiude l’acquisto di Keniy Malidor dal Bastia

Rinforzo per la Primavera, preso l’attaccante classe 2009, Keniy Malidor, dal Bastia. Il calciatore francese ha firmato un contratto triennale con il Torino, il primo da professionista, compiendo un passo importante per la sua carriera. Oltretutto, data la sua giovane età, Malidor potrà giocare sia per l’Under 18 che per la Primavera di Baldini.

Chi è Kenij Malidor

L’attaccante francese, di origine della Martinica, ha mosso i primi passi nell’Accademia del PSG e nella scuola sportiva di Martinica, prima di diventare campione della Martinica Under 15 con il Franciscain nel 2024. Successivamente, ha giocato nelle squadre Under 16 e 17 della Marmande 47 e del lot-et-Garonne prima di approdare nel settore giovanile del Bastia, dove ha disputato una stagione.