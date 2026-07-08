Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il lavoro delle società dei club di Serie A è ormai entrato nel vivo. In questi giorni il mercato continua ad animarsi, con nuove trattative e contatti tra le società e i giocatori per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

Lazio che, non avendo trovato un accordo con il Bayern Monaco per Jensen (vicino a Udinese e Deportivo), via di nuovi obiettivi: in difesa, per esempio, piace Sergi Dominguez, valutato 12 milioni di euro, cifra abbordabile per la Lazio.

Guardando all’altra sponda capitolina, la Roma teme che sfumi la trattativa per Greenwood, con il Fenerbahce che vorrebbe anticipare Atletico e giallorossi nella corsa all, ex Manchester United.

Cagliari tra entrate e uscite

Giorni caldi per il calciomercato del Cagliari che ha messo gli occhi su una vecchia conoscenza granata, ovvero Mergim Vojvoda, reduce da 2 eccellenti stagioni con il Como, ma sul punto di lasciare i lariani. I sardi hanno individuato il kosovaro come possibile rinforzo per le corsie esterne e stanno lavorando per trovare un accordo sia con il club comasco che con il calciatore.

In uscita invece quasi concluso il trasferimento di Gaetano all’Atalanta, con la Dea che lo preleverà dai sardi per 12 milioni di euro più 2 di bonus. Le visite dell’ex Napoli sono previste nella giornata di domani.

Doppio colpo viola, il Genoa chiude per un attaccante

Giorni intensi anche in casa Fiorentina, con i toscani che hanno spiegato le vele nella ricerca di accaparrarsi il talento classe 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas. Tuttavia, resta aperta anche la pista che porta a Christ Oulai della Fluminense. Atteso domani a Genova il nuovo colpo rossoblù Elias Havel, attaccante di nazionalità austriaca in forza all’Hartberg. Infine, il Bologna ha messo gli occhi su Folorunsho, che piace come possibile rinforzo per il centrocampo rossoblù.