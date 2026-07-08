Il centrocampista rumeno dovrebbe arrivare a breve nel capoluogo marchigiano, trasferendosi in prestito nei bianconeri

Notizia dell’ultima ora il possibile trasferimento in prestito secco di Sergiu Perciun in prestito all’Ascoli. Il centrocampista classe 2006 è stato per tempo pilastro e numero 10 della Primavera granata, esordendo anche con la prima squadra. Per lui si potrebbe aprire un nuovo capitolo in Lega Pro, dove avrà modo di farsi le ossa per poter poi tornare e diventare futuro protagonista al Torino.

Servono minuti e non in Primavera

Com già capitato per altri giocatori provenienti dal vivaio granata, come per esempio Ciammaglichella e Dellavalle, per quanto le qualità di Perciun non siano in alcun modo in discussione, al centrocampista servono minuti sulle gambe in un campionato che sia di livello superiore rispetto al solito e il prestito all’Ascoli è la scelta che potrebbe in questo senso fare maturare, calcisticamente parlando, il calciatore appena ventenne.