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Il centrocampista rumeno dovrebbe arrivare a breve nel capoluogo marchigiano, trasferendosi in prestito nei bianconeri

Notizia dell’ultima ora il possibile trasferimento in prestito secco di Sergiu Perciun in prestito all’Ascoli. Il centrocampista classe 2006 è stato per tempo pilastro e numero 10 della Primavera granata, esordendo anche con la prima squadra. Per lui si potrebbe aprire un nuovo capitolo in Lega Pro, dove avrà modo di farsi le ossa per poter poi tornare e diventare futuro protagonista al Torino.

Servono minuti e non in Primavera

Com già capitato per altri giocatori provenienti dal vivaio granata, come per esempio Ciammaglichella e Dellavalle, per quanto le qualità di Perciun non siano in alcun modo in discussione, al centrocampista servono minuti sulle gambe in un campionato che sia di livello superiore rispetto al solito e il prestito all’Ascoli è la scelta che potrebbe in questo senso fare maturare, calcisticamente parlando, il calciatore appena ventenne.

Sergiu Perciun of Torino FC U19 looks on during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
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calciomercato home

ultimo aggiornamento: 08-07-2026

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Roland
Roland
2 ore fa

L’Ascoli giocherà in serie B, non in Lega Pro.

Fandango
Fandango
1 ora fa
Reply to  Roland

Inoltre è Moldavo non Rumeno.

Kawasaki77
Kawasaki77
3 ore fa

wow

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