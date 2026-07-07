Il centrocampista seguito dal Torino è vicino a vestire la maglia del Deportivo: si attende la firma nei prossimi giorni

Nonostante il Torino abbia dedicato diversi giorni a colloqui e valutazioni, sembra ormai vicina la definitiva sfumata per l’ingaggio di Amatucci.

Il giocatore era seguito da tempo dalla società granata, ma l’inserimento di altri club ha modificato gli equilibri della trattativa, facendo scendere il Torino nelle gerarchie. Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da Di Marzio, è attesa la firma definitiva di Amatucci con il Deportivo, club spagnolo con cui il centrocampista si legherà per le prossime cinque stagioni.