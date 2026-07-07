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Il centrocampista seguito dal Torino è vicino a vestire la maglia del Deportivo: si attende la firma nei prossimi giorni

Nonostante il Torino abbia dedicato diversi giorni a colloqui e valutazioni, sembra ormai vicina la definitiva sfumata per l’ingaggio di Amatucci.

Il giocatore era seguito da tempo dalla società granata, ma l’inserimento di altri club ha modificato gli equilibri della trattativa, facendo scendere il Torino nelle gerarchie. Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da Di Marzio, è attesa la firma definitiva di Amatucci con il Deportivo, club spagnolo con cui il centrocampista si legherà per le prossime cinque stagioni.

Gianluca Petrachi
Gianluca Petrachi, Torino
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ultimo aggiornamento: 07-07-2026

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7 Commenti
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Fandango
Fandango
2 ore fa

Siamo come il riso,ci sfumano continuamente.

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Fandango

Sono come la Falqui.

GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro
GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro
2 ore fa

E vabbè, e dai porcapupazzola. Non è possibile che tutte le volte che seguiamo un giocatore arrivino gli altri con i soldi e lo acquistano. Un po’ di rispetto, cribbio. Mica possiamo tirare fuori i soldi anche se il giocatore interessa e ci serve. Ci va un minimo di tempo… Leggi il resto »

suoladicane
suoladicane
2 ore fa

barboneggiando non si impara, si fanno solo figure di m….da
carie paiasu cuntabale vattene

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