Il centrocampista seguito dal Torino è vicino a vestire la maglia del Deportivo: si attende la firma nei prossimi giorni
Nonostante il Torino abbia dedicato diversi giorni a colloqui e valutazioni, sembra ormai vicina la definitiva sfumata per l’ingaggio di Amatucci.
Il giocatore era seguito da tempo dalla società granata, ma l’inserimento di altri club ha modificato gli equilibri della trattativa, facendo scendere il Torino nelle gerarchie. Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da Di Marzio, è attesa la firma definitiva di Amatucci con il Deportivo, club spagnolo con cui il centrocampista si legherà per le prossime cinque stagioni.
Siamo come il riso,ci sfumano continuamente.
Sono come la Falqui.
E vabbè, e dai porcapupazzola. Non è possibile che tutte le volte che seguiamo un giocatore arrivino gli altri con i soldi e lo acquistano. Un po’ di rispetto, cribbio. Mica possiamo tirare fuori i soldi anche se il giocatore interessa e ci serve. Ci va un minimo di tempo… Leggi il resto »
barboneggiando non si impara, si fanno solo figure di m….da
carie paiasu cuntabale vattene