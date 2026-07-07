Il portiere di proprietà dello Spezia è uno degli obiettivi della società granata per la porta: si cerca l’intesa per il trasferimento

Nelle ultime ore il Torino avrebbe compiuto passi avanti significativi nella trattativa per Mascardi, portiere di proprietà dello Spezia. I granata, infatti, sembrano al momento in vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi il giocatore.

Dopo una prima richiesta da circa 2,5 milioni di euro, il club ligure sarebbe vicino ad accettare la nuova proposta del Torino, strutturata su una base fissa (1,5 milioni) ma con l’aggiunta di bonus legati agli sviluppi futuri. Nei prossimi giorni le parti continueranno a dialogare per arrivare a un’intesa definitiva, ma la sensazione è che l’accordo tra i club sia sempre più vicino.

Il Torino supera la concorrenza

Mascardi, nonostante la giovane età, si è già messo in evidenza grazie a una discreta esperienza maturata in Serie B, attirando l’interesse di diversi club di Serie A. Sul portiere, infatti, avrebbero mostrato attenzione Roma, Genoa e Cagliari, tutte alla ricerca di un profilo giovane su cui investire per il futuro. Tuttavia, il lavoro del direttore sportivo Petrachi avrebbe permesso al Torino di portarsi in una posizione di vantaggio nella corsa al giocatore. A favorire i granata ci sarebbe anche la volontà dello stesso Mascardi, orientato a proseguire la propria carriera proprio a Torino nelle prossime stagioni.

Il possibile futuro a Torino

L’obiettivo del Torino in questa sessione di calciomercato estivo è chiaro: individuare un portiere che possa diventare la prima scelta per la squadra. Sebbene Mascardi sembri ormai vicino al trasferimento in granata, la ricerca per il ruolo non si fermerà qui. Il portiere dello Spezia, infatti, rientra tra i profili individuati soprattutto in ottica futura, mentre per il presente il club granata punta a inserire un elemento con maggiore esperienza tra i professionisti. In quest’ottica proseguono anche i contatti per Gill, estremo difensore paraguayano che ha attirato l’attenzione del Torino durante i recenti Mondiali, dove si è messo in mostra con buone prestazioni.