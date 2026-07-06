Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le numerose voci di mercato che stanno coinvolgendo diversi club di Serie A, impegnati nella ricerca di profili interessanti per rafforzare le rose in vista della stagione 2026/27 che si sta avvicinando. Le società stanno monitorando con attenzione molti giocatori, nella speranza di riuscire a cogliere le migliori opportunità presenti sul mercato.

L’Inter, orfana di Sommer, cerca rinforzi in porta ed è ad un passo da chiudere uno dei primi colpi del proprio calciomercato estivo. Ivan Provedel, ad oggi in forza alla Lazio, si sposterà a Milano durante l’inizio della settimana per dare il via alla sua nuova esperienza in nerazzurro. Tra mercoledì e giovedì il giocatore svolgerà le consuete visite mediche di rito. Una volta superati i test medici, arriverà il momento della firma sul contratto, che ufficializzerà a tutti gli effetti l’arrivo del nuovo rinforzo per la rosa di Chivu. Nel frattempo è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Denzel Dumfries come nuovo giocatore del Real Madrid.

L’Udinese blinda un big e ufficializza due nuovi acquisti

Udinese che spinge sull’acceleratore negli ultimi giorni e sta in questo momento accogliendo Unai Gomez come nuovo innesto per la trequarti. Allo stesso tempo serve blindare chi la trequarti l’ha guidata durante tutta la passata stagione, ovvero Nicolò Zaniolo, con il quale l’Udinese si incontrerà in giornata per discutere del rinnovo di contratto e del conseguente adeguamento economico che è stato promesso al calciatore. Zaniolo sembra comunque essere intenzionato a vestire i colori bianconeri dei friulani anche per la prossima Serie A. Infine, sempre l’Udinese ha ufficializzato l’arrivo di Giorgi Chakvetadze, centrocampista offensivo classe 1999, che arriva a titolo definitivo dal Watford. Il georgiano ha firmato un contratto che lo legherà ai friulani fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione in bianconero.

Fiorentina: intesa per un difensore; offerta della Lazio

La Fiorentina lavora per rinnovare e rafforzare la propria retroguardia difensiva, tra gli obiettivi spicca un nome noto al calcio italiano e ora in forza al Tottenham Hotspurr, ovvero Radu Dragusin. Il difensore rumeno ha un accordo con i toscani, che avrebbero trovato un’intesa di massima con il club inglese per prelevare il giocatore in prestito per 1,5 milioni di euro, con successivo obbligo di riscatto condizionato a 17,5 milioni di euro. Un’operazione, quella di Dragusin, che potrebbe rivelarsi dispendiosa per la Viola. La Lazio presenta invece una prima offerta ufficiale al Bayer Leverkusen per Asp Jensen, centrocampista per cui la Lazio ha proposto un prestito con diritto di riscatto condizionato che potrà diventare obbligo, un’operazione da 6 milioni di euro totali con tanto futura percentuale sulla rivendita a favore dei tedeschi. Infine, con l’opzione Gila praticamente sfumata causa sorpasso Milan, i biancocelesti puntano Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. La richiesta croata per il difensore è di circa 12 milioni di euro, ma la Lazio ha mosso la prima offerta da circa 9 milioni.