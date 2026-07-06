Dopo appena un anno di contratto il Napoli valuta la cessione del giocatore: il suo valore è sceso nel corso del campionato

Nel corso della stagione 2024/2025, l’ultima con la maglia del Torino, Milinković-Savić si è affermato come uno dei protagonisti della squadra grazie a un rendimento di alto livello, che lo ha consacrato tra i migliori portieri della Serie A. Le sue prestazioni convinsero il Napoli a puntare su di lui, investendo circa 21 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo e consentendo al Torino di realizzare un’importante plusvalenza.

A distanza di appena una stagione, però, la sua valutazione sembra essersi ridimensionata sensibilmente e l’esperienza in azzurro potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda.

Il calo di valore in una stagione

Con il cambio in panchina, il Napoli sembra intenzionato ad avviare un profondo rinnovamento della rosa. In quest’ottica, Milinković-Savić è tra i giocatori che potrebbero lasciare il club nel corso della sessione estiva di mercato. Sul portiere sarebbe infatti emerso l’interesse di un club inglese, pronto a mettere sul piatto un’offerta da circa 15 milioni di euro, cifra che rispecchierebbe l’attuale valutazione del giocatore. Considerato l’investimento sostenuto appena un anno fa, la società potrebbe comunque provare a ottenere un incasso maggiore. Al momento, però, l’ipotesi di una sua cessione appare tutt’altro che remota.

L’offerta dall’Inghilterra

L’Hull City, dopo aver conquistato una storica promozione in Premier League, è pronto a rafforzare la rosa per affrontare al meglio uno dei campionati più competitivi d’Europa. Tra i profili finiti nel mirino del club inglese ci sarebbe anche Milinković-Savić. L’offerta da circa 15 milioni di euro non consentirebbe al Napoli di recuperare interamente l’investimento sostenuto appena un anno fa, ma potrebbe comunque essere presa in seria considerazione. Il club azzurro, infatti, potrebbe valutare positivamente una cessione immediata del portiere, così da liberare risorse da reinvestire sul mercato in vista della nuova stagione.