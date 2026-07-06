Calciomercato Torino / Le dichiarazioni del paraguaiano confermano l’interesse dei granata

Il nome più caldo tra quelli accostati al Torino negli ultimi giorni è quello di Orlando Gill, portiere classe 2000 di proprietà del San Lorenzo. L’estremo difensore del club argentino si è messo in mostra con il suo Paraguay all’interno del Mondiale, dal quale è uscito venerdì sera nella sfida che ha visto i sudamericani sconfitti per 1-0 dalla Francia. Su di lui si sono interessate numerose squadre, tra cui il Torino, che lo valuta come possibile nuovo portiere titolare in vista della stagione 2026/27.

Le parole che confortano i granata

Al termine della sfida contro i transalpini, Gill ha parlato ai microfoni dei giornalisti anche in merito al proprio futuro e ha confermato di aver ricevuto alcune proposte che terrà in considerazione. Tra queste, ha detto Gill, presente anche il Torino, che il portiere valuta come una scelta di alto livello, ma come detto da lui stesso starà prima di tutto alle società trovare un accordo economico su cui lavorare per il trasferimento.

Un prezzo in aumento

Lo straordinario Mondiale disputato da Gill ha permesso al San Lorenzo di aumentare le pretese economiche per il portiere, su cui per altro era già attiva una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Sicuramente il rendimento positivo del paraguaiano implicherà comunque la necessità di portare davanti al San Lorenzo un’offerta alta, di almeno 7/8 milioni di euro, una cifra che, per quanto poco modesta, potrebbe valere la grande chance di accaparrarsi una delle più grandi sorprese di questo Mondiale. Intanto il Torino vuole chiudere anche l’operazione Mascardi, che in caso di approdo in granata potrebbe poi partire in prestito vista la giovanissima età. Gill rimane l’obiettivo numero uno per il ruolo di portiere titolare e ora che il suo Mondiale è terminato valuterò attentamente tutte le offerte che riceverà.