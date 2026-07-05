Il portiere del Paraguay, al termine della partita contro la Francia, ha parlato anche del suo futuro e dell’interesse del Torino

Al termine della sfida che lo ha visto ancora una volta protagonista, nonostante la sconfitta, Orlando Gill ha parlato anche delle voci di mercato e dell’interesse, tra le altre squadre, proprio del Torino. “Futuro al Torino? Perché no, è un grande club in Italia. Ora però è giusto che sia il club a scegliere la migliore proposta”, ha spiegato il giocatore del San Lorenzo.

La valutazione del giocatore

Le prestazioni del portiere al Mondiale – con la Germania ai sedicesimi è stato uno dei grandi protagonisti ma pure con la Francia si è messo in mostra – hanno certamente fatto lievitare il costo del cartellino del portiere. Nel contratto di Gill, inoltre, è presente una clausola di rescissione di circa 10 milioni di dollari.