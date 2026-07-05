Calciomercato Torino / Rafa Obrador non è stato riscattato ma il Torino continua ad inseguirlo, però c’è concorrenza

Petrachi è al lavoro per costruire il Torino di Ignazio Abate, in vista della Serie A 2026/2027. Il primo rinforzo sarà sulla trequarti e si tratta di Gaetano Oristanio. Si lavora anche in porta e in difesa. Ma c’è un reparto che più di tutti necessita di giocatori ed è quello degli esterni. A destra in questo momento c’è solo Marcus Pedersen. Il norvegese sta facendo bene al Mondiale e si candida ad essere il titolare, ma serve anche un altro giocatore senza Lazaro. A sinistra invece c’è solo Biraghi che è in uscita. Servono quindi rinforzi. Rafael Obrador rimane nel mirino dei granata, anche se non è stato riscattato. L’esterno spagnolo si è trovato bene qui a Torino, ma al momento ha fatto rientro al Benfica anche se non è stato convocato per il raduno.

Si punta sulla volontà

Torino che può giocare forte sul fattore della volontà del giocatore. Qui in granata Obrador ha ritrovato fiducia, minutaggio, corsa e assist. L’impatto in Serie A è stato molto positivo e il numero 33 gradirebbe restare. Torino che però non ha versato i 9 milioni necessari al riscatto nelle casse del club portoghese. L’obiettivo è chiaro ed è quello di prenderlo ma con uno sconto, come accaduto tempo fa con Vlasic dal West Ham. Petrachi lo ha portato al Toro e sa che può puntare sulla sua volontà, ma non bisogna aspettare troppo.

Ma occhio alla concorrenza

Infatti ci sono anche altre squadre sul giovane spagnolo classe 2004. Su tutte il Besiktas, che ha recentemente annunciato Vincenzo Italiano come nuovo allenatore. Al Bologna lo ha visto da vicino in Serie A e i turchi possono offrire molto a livello economico. Da questo punto di vista sul mercato fanno paura. Poi c’è anche il Deportivo, squadra di Liga spagnola in cui Obrador ha già giocato in prestito quando era del Real Madrid. Insomma, non c’è molto tempo se non lo si vuole perdere.