Il Torino e il Venezia hanno raggiunto un accordo per permettere al trequartista di vestire la maglia granata per la prossima stagione

Negli ultimi giorni il Torino è tornato a seguire da vicino Oristanio, trequartista di proprietà del Venezia e già seguito in passato dal club granata.

Nelle ultime ore la concorrenza per il giocatore sembrava divisa principalmente tra Cagliari e Torino, ma il club granata sarebbe in chiusura per l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’operazione è quindi nelle fasi finali, con il Torino prossimo a integrare un nuovo elemento all’interno della rosa per la prossima stagione.