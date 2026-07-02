Il Torino e il Venezia hanno raggiunto un accordo per permettere al trequartista di vestire la maglia granata per la prossima stagione
Negli ultimi giorni il Torino è tornato a seguire da vicino Oristanio, trequartista di proprietà del Venezia e già seguito in passato dal club granata.
Nelle ultime ore la concorrenza per il giocatore sembrava divisa principalmente tra Cagliari e Torino, ma il club granata sarebbe in chiusura per l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’operazione è quindi nelle fasi finali, con il Torino prossimo a integrare un nuovo elemento all’interno della rosa per la prossima stagione.
Come gia’ detto credo che Abate giochera’ con una punta e due trequartista, provando a spostare Casadei a fianco di Vlasic. Entrambi sono destrorsi pero’. Oristanio e’ un mancino, quindi ci puo’ stare come alternativa. Il vero problema, al quale ad oggi non e’ stato posto rimedio, e’ la difesa.
Un giocatore scarso ed in prestito, mercato col botto! Si sogna in piccolo, si vive in microscopico. Questo è lo schianto più lento della storia del calcio e non ce lo meritiamo proprio. Con la storia siamo largamente a credito, ma l’unico che incassa è quello che non ha né… Leggi il resto »
si dice che “il tempo è galantuomo”, per ora con noi è stato piuttosto st,ro.nz.o
Notizia inutile, quello che conta è il ritorno del tronista Pellegri, per ciampornia Jones mano al grilletto e si volaaaaa