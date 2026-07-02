Calciomercato Torino / Il portiere del Bologna resta un obiettivo, anche se l’inserimento del Watford ha complicato l’affare

Gianluca Petrachi è stuzzicato, e non poco, dall’idea di portare a Torino il portiere del Paraguay, Orlando Gill. Riuscire a portare in granata l’estremo difensore di proprietà del San Lorenzo non sarà però semplice: l’eventuale affare dipenderà da molti fattori. Potrebbe essere più semplice riuscire a concludere la trattativa con il Bologna per Federico Ravaglia, nonostante l’inserimento del Watford abbia complicato l’affare.

Calciomercato Torino: il punto su Ravaglia

Il ritiro estivo del Torino inizierà il 13 luglio a Pinzolo: per quella data Ignazio Abate spera di poter avere fin da subito a disposizione il proprio portiere titolare e Petrachi vuole impegnarsi a rendere ciò possibile, cercando di chiudere quanto prima l’operazione con il Bologna, nonostante ultimamente non ci siano stati sviluppi molto significativi in questo senso. Il ds sta provando a convincere il club emiliano a cedere Ravaglia con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il dt Sartori finora si è opposto aprendo solamente alla possibilità di cedere il portiere a titolo definitivo: questo ha fatto guadagnare punti al Watford nella corsa al giocatore, considerato che gli inglesi sarebbero disposti a chiudere la trattativa con questa formula.

Calciomercato Torino: il punto su Gill

Per quel che riguarda Gill, per il momento il Torino si è limitato ai primi sondaggi: la valutazione del portiere prima del Mondiale era di circa 6 milioni, ma il rischio è che salga se l’estremo difensore dovesse sfoderare altre eccellenti prestazioni come quella nei sedicesimi contro la Germania.