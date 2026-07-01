I sardi sono in vantaggio sulla concorrenza per il trequartista classe 2002, che è pronto a lasciare Venezia in questa finestra di mercato

Nelle ultime settimane il Torino e il direttore tecnico Gianluca Petrachi avevano mostrato il proprio interesse per il calciatore del Venezia Gaetano Oristanio. Il classe 2002, reduce da una stagione (in prestito) di alti e bassi con la maglia del Parma. Il Venezia sarebbe disposto a cederlo in questa sessione di calciomercato estivo, in modo da guadagnare un piccolo tesoretto da potere utilizzare per il proprio progetto da neopromossa.

Cagliari vicino all’accordo

Nelle ultime ore il Cagliari, oltre ad essersi altrettanto interessato al profilo di Orstanio, sarebbe arrivato vicino a chiudere la trattativa con i veneti. Sicuramente una piazza come quella di Cagliari, simile in termini di obiettivi a quella di Parma (già vissuta da Orsitanio), potrebbe essere un’ottima soluzione per il futuro del calciatore. Il Cagliari sembra essere vicino all’accordo, ma la trattativa non è ancora chiusa e il Venezia attende anche eventuali rilanci della concorrenza che possano far lievitare il prezzo.

Torino che non molla

Nonostante il sorpasso cagliaritano, il nome di Orstanio rimane tra quelli in lista sul taccuino di Petrachi e il Torino valuterà l’evolversi della situazione trequartista per esempio anche sul fronte Liberali. Il Torino attende la chance giusta per affondare il colpo che possa portare un nuovo compagno di reparto a Nikola Vlasic, si attende di capire se ciò potrà accadere prima o dopo l’inizio del ritiro e il ritorno dall’Ameria del 10 granata, ancora impegnato con la sua Croazia nel Mondiale.