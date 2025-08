Il centrocampista classe 2007 è uno dei possibili obiettivi del Torino per rinforzare il reparto di centrocampo

Il Torino con l’arrivo di Baroni vuole dare avvio a un nuovo capitolo, e per farlo, l’ex tecnico della Lazio dovrà avere a disposizione una rosa ben preparata per affrontare il prossimo campionato di Serie A.

Mattia Liberali potrebbe essere il possibile nuovo interprete per la trequarti del Torino. Dopo aver ceduto Ricci al Milan, e aver ufficializzato l’arrivo di Anjorin, ai granata servirà ora un nuovo giocatore per il reparto di centrocampo. Qualcuno che sia in grado di conferire un maggiore tasso tecnico alla squadra, e proprio per questo motivo, nelle ultime ore il Torino sembra essersi inserito nella corsa per ottenere il giovane trequartista di proprietà del Milan.

La carriera

Sebbene Liberali abbia da poco raggiunto la maggiore età, nel corso dell’ultima stagione è riuscito a raggiungere traguardi importanti, come l’esordio in Serie A. Il giovane trequartista ha iniziato la sua carriera al Milan nella stagione 2023/2024, quando ha iniziato a far parte della rosa della formazione rossonera Under 19. In solamente 17 presenze, Liberali è riuscito a raggiungere un discreto bottino di 4 gol, che gli hanno permesso di rilanciarsi all’interno della Primavera del Milan nella stagione successiva.

L’ultima stagione

Mattia Liberali ha da poco preso parte all’ultima amichevole del Milan contro la squadra australiana del Perth Glory, in cui è riuscito a incidere nella seconda parte di gara realizzando due assist. Il primo per Leao dopo meno di un minuto dalla sua entrata in campo, e il secondo all’80’ per Musah, che ha firmato il gol valido per l’otto a zero. La partecipazione a quest’ultima gara è frutto di un rendimento positivo condotto nel corso della stagione 2024/2025. Nell’ultima annata, Liberali ha infatti oscillato tra il Milan Under 23 e il Milan Under 20, in cui è riuscito a realizzare 4 gol in 21 presenze. L’elevato rendimento mostrato, ha convinto Fonseca a dargli una possibilità di giocare titolare contro il Genoa, permettendogli di raggiungere l’esordio nel campionato di massima serie italiano.