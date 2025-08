Il 7 agosto il Torino Primavera affronterà il Milan nella seconda semifinale del Torneo, Atalanta e Inter daranno inizio alla competizione

In occasione del memorial in onore dei genitori del presidente del Torino, il 7 agosto inizierà l’undicesima edizione del torneo “Mamma e Papà Cairo”.

La competizione nata per onorare la memoria di Maria Giulia Castelli e Giuseppe Cairo, prevederà un torneo composto da quattro squadre Primavera. Il torneo avrà inizio il 7 agosto, e tutti gli incontri verranno disputati presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. La prima semifinale si terrà alle 17:30, e vedrà scontrarsi l’Atalanta guidata da Giovanni Bosi contro l’Inter di Carbone, che cercherà di vincere la competizione per la quinta volta. Il Torino di Christian Fioratti scenderà poi in campo per la disputare la sua prima partita della competizione alle 21:00 contro il Milan di Giovanni Renna.

Le finali

Il Torneo si chiuderà venerdì 9 agosto al termine delle due finali che determineranno il risultato finale del torneo. Alle 17:30 si sfideranno le due squadre uscite sconfitte dalle semifinali per la finale del terzo-quarto posto. Mentre alle 21, allo stadio Moccagatta di Alessandria avrà luogo la finale del torneo, che determinerà la vincitrice dell’undicesima edizione della competizione nata per onorare la memoria dei genitori del presidente del Torino.