I giovani granata hanno fornito una buona prestazione con la nazionale Under 19 nell’amichevole contro l’Albania

Nella prima delle due amichevoli in programma contro l’Albania Under 19, i giovani azzurri hanno chiuso il primo parziale con un risultato di 4-1.

Tra i diversi giocatori in campo, i giovani granata Cacciamani e Pellini sono stati tra gli 11 titolari dell’incontro. I giocatori di proprietà del Torino hanno disputato un ottima partita, dopo lo svantaggio iniziale, gli azzurri sono riusciti a raggiungere il pari proprio grazie al gol di Pellini. Mentre Cacciamani, schierato tra i 3 attaccanti nel 4-3-3 scelto dal tecnico Bollini, si è reso protagonista di una serie di azioni pericolose.

Le parole dell’allenatore

Il tecnico della nazionale ha rilasciato qualche dichiarazione al termine dell’incontro parlando della prestazione dei propri giocatori: “Siamo ancora all’inizio e abbiamo fatto solo pochi allenamenti, ma sono soddisfatto. Nei ragazzi ho visto quello che chiamo spirito azzurro: emozione e gratificazione nell’indossare questa maglia”. La nazionale italiana Under 19 avrà ora un giorno di riposo prima di scendere nuovamente in campo contro l’Albania nell’amichevole in programma giovedì 7 agosto.