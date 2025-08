Dall’infortunio pre raduno al ritorno in campo: Alieu Njie vuole trovare centralità nel Torino di Marco Baroni

Il Torino di Marco Baroni prende forma. Il calciomercato sta arricchendo la squadra con rinforzi preziosi. In attesa di accogliere Giovanni Simeone dal Napoli, Baroni studia i giocatori in rosa per trovare il migliore undici per il suo Toro.

I titolari, però, non sono tutto. Sul mercato, i granata stanno provando a rinforzare più zone di campo per assicurare all’allenatore la possibilità di alternare tra le pedine a disposizione. Un giocatore che potrebbe ritagliarsi uno spazio nel gioco granata è Alieu Njie.

Njie pronto a tornare in campo

L’estate di Alieu Njie è stata caratterizzata da tanto lavoro. L’esterno svedese ha rimediato un infortunio al polpaccio e non si è aggregato alla squadra nel ritiro a Prato allo Stelvio. Il giocatore ha continuato a lavorare al Filadelfia per ritrovare la condizione migliore.

Dallo scorso lunedì, Njie si è aggregato nuovamente al gruppo per imparare i primi movimenti chiesti da Baroni ai suoi esterni. Lo svedese è reduce da una stagione dai due volti. La gioia iniziale per l’esordio con il Toro dei grandi e il primo gol in granata (contro il Como) sono stati spazzati via dal dolore della frattura malleolare e il lungo stop. La tempesta è passata e Njie è pronto a tornare in campo.

Una freccia in più a disposizione di Baroni

Alieu Njie potrebbe mettere in mostra tutta la sua qualità nel gioco verticale di Marco Baroni. Il talento svedese è rapido e abile con la palla, due fattori che incantano il nuovo allenatore granata. L’ex Lazio incentra il suo gioco sulle ali e, anche per questo motivo, il mercato del Torino è stato improntato sull’acquisto di 2 (e manca il terzo) rinforzi sulla trequarti.

Il Torino crede in Njie e la conferma arriva dal rinnovo del giocatore fino al 2029. Il talento granata ha a frattura malleolare è alle spalle, lo stesso vale per l’infortunio al polpaccio. Dopo lo stop forzato pre ritiro Alieu vuole conquistare la fiducia di Baroni e riprendersi il “suo” Torino.