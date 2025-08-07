Contro il Valencia debutto in maglia granata per Ngonge: il Torino potrebbe testare per la prima volta i due nuovi acquisti offensivi

Il Torino inizia a delineare una nuova identità offensiva, e lo fa a partire da un reparto chiave per Marco Baroni: la trequarti. Per la prima volta dall’inizio della preparazione estiva, il tecnico granata potrebbe avere a disposizione contemporaneamente i due nuovi acquisti principali per quella zona del campo: Cyril Ngonge e Zakaria Aboukhlal. Entrambi sono stati voluti fortemente dalla dirigenza granata, e ora potrebbero finalmente scendere in campo insieme.

L’esordio in granata di Ngonge

Ngonge potrebbe esordire con la maglia del Torino nell’amichevole contro il Valencia, primo vero banco di prova per l’esterno offensivo, rimasto a riposo nella tournée francese perché non ancora nelle giuste condizioni fisiche. Il suo ingresso in campo rappresenta un segnale importante: ora il belga è pronto a competere per un posto da titolare e dare il suo contributo alla causa granata. L’attesa per vederlo all’opera era alta, e il test contro una squadra di livello come il club bianconero ha offerto le prime indicazioni sul suo stato di forma.

La trequarti completa

Sull’altro lato, Aboukhlal ha già iniziato ad ambientarsi e si è messo in mostra con discrete prestazioni nelle prime uscite amichevoli. Con il marocchino a sinistra e Ngonge a destra, Baroni può finalmente disporre di due ali di ruolo nel suo tridente offensivo alle spalle della punta. Al centro del trio potrebbe esserci Vlasic, unico superstite del vecchio sistema di gioco, e pronto a fungere da collante tra centrocampo e attacco.

Si tratta, insomma, della prima vera occasione per vedere la nuova trequarti del Torino, pensata e costruita in sede di mercato per portare più qualità, velocità e soluzioni nell’ultimo terzo di campo. In attesa di eventuali altri innesti, questa configurazione rappresenta un importante passo avanti verso la definizione dell’identità tattica della squadra. Se Baroni sceglierà di schierarli dal primo minuto, sarà un test significativo per comprendere a che punto è il nuovo Toro.