Dopo due scudetti con il Napoli, l’argentino riparte dal Torino con la solita fame: è pronto a lasciare il segno

Il “Cholito”, diminutivo del “Cholo”, proprio come suo padre Diego. Giovanni Simeone arriva in granata, con alle spalle due scudetti in tre anni. Decisivo per il primo, con i gol a Cremona, l’apoteosi a San Siro e la zampata contro la Roma in casa; meno per il secondo, ma con quell’immagine iconica impressa nella memoria: la testa bassa lanciata nella partita contro la Juventus pur di difendere un pallone. Un gesto che racconta tanto della personalità dell’argentino. La sua fame, la sua forza, la sua voglia di lasciare il segno. Questo è Simeone.

Simeone, l’ex gioiello del Verona

Cresciuto nelle giovanili del River Plate, l’argentino esordisce nel campionato di Serie A nella stagione 2016/2017 con la maglia del Genoa. Ha poi militato nella Fiorentina, e successivamente nel Cagliari. Le sue squadre del cuore, però, sono due: Verona e Napoli. Arriva in gialloblù nell’estate del 2021, dove svolge la miglior annata della sua carriera: chiude la stagione a Verona con 17 reti segnate e 6 assist forniti in 35 presenze, risultando il secondo giocatore ad aver realizzato più di 15 gol in una stagione di massima serie.

Tra scudetti e cali, gli anni con il Napoli

Nel 2022 sbarca in terra partenopea, dov’è rimasto per i successivi tre anni, due dei quali segnano il trionfo del Napoli in campionato. Del primo Simeone ne è complice, contribuendo con ben 9 gol, al contrario invece del secondo: dalla stagione 2023/2024 i numeri dell’attaccante argentino iniziano a calare. Sono infatti solo 3 le reti realizzate in 37 partite giocate.

Nonostante abbia conquistato un altro scudetto con gli azzurri nella scorsa stagione, Simeone ha vissuto all’ombra dei titolari, impiegato soprattutto come alternativa a Romelu Lukaku. Il suo contributo, limitato sul piano realizzativo, si è tradotto in 2 gol in 33 presenze complessive. Adesso, però, la sua avventura continua, ed è pronto a lasciare la sua impronta anche a Torino.