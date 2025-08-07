Il presidente granata fa il punto sul mercato, sottolineando i tanti innesti fatti dalla società nelle ultime settimane
Urbano Cairo si gode l’aria di casa, quella del Moccagatta di Alessandria, dove oggi e domani andrà in scena l’11esima edizione del trofeo dedicato alla Primavera, diventato ormai il “Mamma e Papà Cairo”. “È una competizione che mi sta particolarmente a cuore”, racconta il presidente granata al Piccolo. Sarà presente sugli spalti per le semifinali Atalanta-Inter e Milan-Torino.
Ecco cosa ha detto Cairo sul suo futuro alla guida del Torino: “Il 2 settembre saranno vent’anni di presidenza, che non sono pochi. Se effettivamente si facesse avanti qualcuno molto bravo, ricco, entusiasta e preparato, ci potrei anche pensare. Mi spiacerebbe mollare, ovviamente, ma non sarò presidente a vita“.
Cairo: “Ngonge e Aboukhlal colpi importanti. Ora altri tre innesti”
Inevitabilmente si parla anche di prima squadra e di mercato. La sessione estiva è entrata nel vivo, e il Torino ha già mosso diversi passi importanti. Cairo rivendica alcune delle operazioni chiuse fin qui: “Ngonge, preso dal Napoli, è sicuramente un bel giocatore: lo dimostrò a Verona, quando segnò molti gol. E poi è molto forte Aboukhlal, che abbiamo rilevato dal Tolosa”. Due innesti che possono cambiare il volto della trequarti.
Il presidente cita anche altri volti nuovi: “Ricordo gli inserimenti di Anjorin e Ismajli, e del portiere Israel“. Tasselli utili, ma non sufficienti. Cosa manca ancora? La risposta è chiara: “Stiamo lavorando per ulteriori tre rinforzi“. E in queste ore cresce l’attesa per l’arrivo di Giovanni Simeone, di cui si attende soltanto l’ufficialità.
Cairo: “Capisco la contestazione, ma il Toro oggi è un’altra cosa”
Nonostante le mosse, l’ambiente resta caldo. La tifoseria continua a manifestare malumore, anche con toni duri. Striscioni, cori e post social invocano spesso un cambio di proprietà. Cairo non si tira indietro: “Può succedere, capisco l’insoddisfazione. Ma bisogna anche ricordare in che condizioni era il Torino quando lo rilevai io: fra retrocessioni e problemi vari. Da 14 anni siamo in Serie A, spesso nella parte sinistra della classifica, abbiamo partecipato due volte alle coppe europee”.
E rivendica un progetto più ampio: “Abbiamo investito tanto sul settore giovanile, come dimostrano i due scudetti Primavera vinti di recente. E poi abbiamo riaperto il Filadelfia e, a breve, debutterà anche il centro sportivo Robaldo”. Parole che vogliono dare una prospettiva. Anche se i tifosi, adesso, chiedono soprattutto una cosa: risultati concreti.
Sei già durato troppo. E i tuoi interessi te li sei fatti alla grande. Quando ti conviene
Io ricordo il derby vinto il 26 aprile 2015.
per assurdo nel momento piu’ criticato della sua presidenza sta facendo una delli migliori campagne acquiste. Se la completa con un terzino mancino, un’ala destra e riesce a far fuori qualche bidone o ameba (coco, pedersen e ilic) forse e’ la migliore campagna acquisti in 20 anni