Il giocatore granata si è fermato in allenamento: gli esami hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo ileopsosas di sinistra

Il Torino ha comunicato che Alieu Njie, che era rientrato proprio in questi ultimi giorni e che stava lavorando col gruppo, si è fermato per una distrazione parziale del muscolo ileopsosas di sinistra. La prognosi, fa sapere il club, verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.

Alieu Njie of Torino FC celebrates the victory at the end of the Serie A football match between Torino FC and Como 1907.
ultimo aggiornamento: 07-08-2025

maurygranata
maurygranata
41 minuti fa

Ma che sfig a pero’ sto ragazzo… In bocca al lupo speriamo non sia nulla di serio.

Tonio1973
Tonio1973
12 minuti fa
Reply to  maurygranata

Mi unisco a l commento, sia per lo sgomento che ancor più per l’in bocca al lupo

