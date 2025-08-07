Il giocatore granata si è fermato in allenamento: gli esami hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo ileopsosas di sinistra

Il Torino ha comunicato che Alieu Njie, che era rientrato proprio in questi ultimi giorni e che stava lavorando col gruppo, si è fermato per una distrazione parziale del muscolo ileopsosas di sinistra. La prognosi, fa sapere il club, verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.