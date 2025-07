La trafila in Olanda, l’esperienza nelle coppe europee e le magie a Tolosa: chi è Zakaria Aboukhlal, il nuovo esterno di Marco Baroni

Il Torino rinforza la trequarti con un giocatore di qualità. In Italia sconosciuto o quasi, in Francia acclamato per i suoi tocchi magici palla al piede, Zakaria Aboukhlal è pronto a guadagnarsi l’affetto del popolo granata.

La strada è una, la solita che, però, manca da troppi anni: tornare ai vertici del calcio italiano. La dirigenza del Torino è andata a pescare Aboukhlal dal Tolosa, dove il marocchino ha vinto e convinto nelle ultime stagioni. Tra gol, assist e curiosità, ecco chi è il nuovo esterno di Marco Baroni.

L’esterno goleador

Zakaria Aboukhlal si è trasferito al Tolosa dopo una trafila in Olanda. Il giocatore classe 2000, infatti, è nato Rotterdam (ma è naturalizzato marocchino) e cresciuto calcisticamente nel Willem II. L’esordio in prima squadra con il club di Tilburg non è mai arrivato, a differenza dell’esperienza al PSV Eindhoven, secondo club ad aver creduto nella qualità di Zakaria.

Nel 2017, Aboukhlal ha iniziato la trafila con la maglia del PSV, partendo dalle giovanili e approdando in prima squadra. L’exploit, però, risale alla stagione 2019/2020, quando il ragazzo ha fatto conoscere il suo nome in Olanda con la maglia dell’AZ Alkmaar. Lì, Zakaria ha collezionato 90 presenze e 12 gol, esordendo nelle coppe europee. Prima l’Europa League (nel 2020), poi la Conference (nel 2021), Aboukhlal è un giocatore che porta con sé l’esperienza europea.

L’affermazione al Tolosa

Nel 2022, Aboukhlal ha deciso di salutare la “sua” Olanda. L’esterno d’attacco ha firmato con il Tolosa e ha compiuto il definitivo salto di qualità. Il giocatore marocchino ha illuminato tutti con la sua luce in Ligue 1, ritagliandosi uno spazio da assoluto protagonista.

Nella stagione 2022/2023, la prima in Francia, Zakaria ha ritoccato il suo record del maggior numero di gol segnati in campionato: 10. Nella stessa annata, il giocatore ha vinto il suo primo trofeo ad alti livelli, la Coppa di Francia. Nella scorsa stagione, Aboukhlal ha totalizzato 26 presenze, 7 gol e 4 assist. Nella vita di Zakaria, però, non c’è solo il calcio. Dopo ogni gol, il marocchino mima il gesto di un cobra, suo animale preferito. Inoltre, Aboukhlal è un uomo di fede. Il ragazzo ha postato sui suoi profili social le foto del suo hajj, uno dei più grandi pellegrinaggi islamici verso La Mecca. Il Torino accoglie un giocatore completo, che potrebbe regalare grandi soddisfazioni a Baroni e al popolo granata.