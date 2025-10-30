L’ex allenatore del Torino, ancora sotto contratto, è tra i nomi più papabili in caso di esonero di Pioli

La Fiorentina ha sondato la disponibilità di Paolo Vanoli, considerato il momento difficile della Fiorentina che si trova attualmente al penultimo posto in classifica e di Pioli per cui la partita di domenica contro il Lecce rappresenterà l’ultima spiaggia. Se dovesse andare in porto l’operazione e, a seguito dell’esonero di Pioli, Vanoli dovesse accettare, il Toro risparmierebbe sull’ingaggio del tecnico, considerando che Vanoli ha un accordo fino al 30 giugno 2026.