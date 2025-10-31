Il Torino FC ha annunciato tramite i suoi canali social il rinnovo di Alberto Paleari fino al 30 giugno 2027
A testimonianza dell’esperienza e delle qualità dell’estremo difensore, la società granata ha rinnovato il contratto di Alberto Paleari, di seguito la nota del club.
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alberto Paleari fino al 30 giugno 2027.
Ottimo! Stanno costruendo uno squadrone, fra rinnovi, acquisti a titolo definitivo e prestiti che sicuramente si tramuteranno in riscatti. Il dream team è quasi ultimato.
Chissà perché…