Il Torino FC ha annunciato tramite i suoi canali social il rinnovo di Alberto Paleari fino al 30 giugno 2027

A testimonianza dell’esperienza e delle qualità dell’estremo difensore, la società granata ha rinnovato il contratto di Alberto Paleari, di seguito la nota del club.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alberto Paleari fino al 30 giugno 2027.

Alberto Paleari of Torino FC reacts during the Serie A football match between Bologna FC and Torino FC.
ultimo aggiornamento: 31-10-2025

Kawasaki77
Kawasaki77
12 minuti fa

Ottimo! Stanno costruendo uno squadrone, fra rinnovi, acquisti a titolo definitivo e prestiti che sicuramente si tramuteranno in riscatti. Il dream team è quasi ultimato.

Berggreen
Berggreen
40 minuti fa

Chissà perché…

