L’argentino si è detto concentrato sul Torino ma ha ribadito il desiderio, un giorno, di ritornare nel club che lo ha lanciato

“Ho sempre detto che il River Plate è una società in cui mi sento a casa e che un giorno mi piacerebbe tornarci, ho ancora una grande voglia di mettermi alla prova lì”, ha detto il Cholito a Marca, non nascondendo dunque il desiderio di chiudere lì, magari, la sua carriera. Qualche settimana fa proprio dall’Argentina si è vociferato dell’intenzione del River di riportare a casa Simeone nei prossimi mesi, ma l’attaccante si è detto concentrato sull’oggi, sul Torino: “Adesso non è il momento di parlare di mercato, ora la mia attenzione è rivolta esclusivamente al Toro e a dare il mio contributo per garantire la permanenza in Serie A”. Che poi è proprio quello che aveva ribadito dopo la partita col Milan.