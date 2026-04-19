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L’argentino si è detto concentrato sul Torino ma ha ribadito il desiderio, un giorno, di ritornare nel club che lo ha lanciato

“Ho sempre detto che il River Plate è una società in cui mi sento a casa e che un giorno mi piacerebbe tornarci, ho ancora una grande voglia di mettermi alla prova lì”, ha detto il Cholito a Marca, non nascondendo dunque il desiderio di chiudere lì, magari, la sua carriera. Qualche settimana fa proprio dall’Argentina si è vociferato dell’intenzione del River di riportare a casa Simeone nei prossimi mesi, ma l’attaccante si è detto concentrato sull’oggi, sul Torino: “Adesso non è il momento di parlare di mercato, ora la mia attenzione è rivolta esclusivamente al Toro e a dare il mio contributo per garantire la permanenza in Serie A”. Che poi è proprio quello che aveva ribadito dopo la partita col Milan.

Giovanni Simeone
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ultimo aggiornamento: 19-04-2026

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davidone5
davidone5
16 minuti fa

Non me ne frega un azzo dei giocatori, mi interessa solo TDC OUT.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
53 minuti fa

👋🏻

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Vai vai è già pronto bomber kulenovic per la nuova esaltante stagione.

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